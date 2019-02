Starke deutsche Langlaufstaffel verpasst Medaille nur knapp

"Die Meedels haben wirklich sehr gute Rennen abgeliefert", der vierte Platz ist gar nicht hoch genug zu bewerten", lobte Bundestrainer Peter Schlickenrieder den Auftritt seines Quartetts bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld. "Das passt haargenau, perfekt."

Carl legt eindrucksvoll vor

Startläuferin Victoria Carl behauptete sich eindrucksvoll gegen die starke Konkurrenz aus Norwegen, Schweden, Russland und den USA. Die 23-Jährige konnte als Vierte an Katharina Hennig übergeben. Die 22-jährige Sächsin hielt den Anschluss an die Spitze. "Wir sind so ein junges Team. Das wir überhaupt um die Medaillen mitkämpfen können, macht mich megastolz", sagte Henning nach ihrem Einsatz.

DSV-Quartett kämpft

Sandra Ringwald kam zwischendurch an das Führungsduo aus Schweden und Norwegen heran, musste nach Tempoverschärfung aber abreißen lassen. Doch mit Platz drei war die Medaille weiter in Griffweite. Die 28-jährige DSV-Läuferin konnte Russland allerdings vor dem letzten Wechsel nicht mehr auf Distanz halten. Mit zwei Sekunden Rückstand ging Schlussläuferin Laura Gimmler ins Rennen. Um den Sieg kämpften Stina Nilson vor Norwegens Superstar Therese Johaug. Platz drei war noch offen, denn Gimmler blieb an der Russin Natalia Nepryaeva dran. Doch dann stürzte die Oberstdorferin in der letzten Abfahrt und musste die Russin davonziehen lassen. "Natürlich war es eng, aber es verspricht für die nächsten Jahre, das wir wirklich mal angreifen können", so Gimmler, die sich nicht über eine verpasste Medaille ärgern wollte, sondern lieber ihre Freude über Platz vier zeigte. Der Sieg bei der Nordischen Ski-WM ging an Schweden, Norwegen (+3,10 Sekunden) holte Silber. Bronze ging an Russland (+2:46,30 Minuten).