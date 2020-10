Langlaufen ohne Schnee beim 8. Rollskirennen am Kreuzberg

Zwischen 50 und 60 Skilangläufer werden am Samstag ab 13 Uhr zu dem Rennen von Bischofsheim in der Rhön bis zum Kloster Kreuzberg erwartet. Und das auch ohne eine Flocke Schnee. Die Langläufer sind auf Rollskiern unterwegs und kommen aus ganz Nordbayern und Mitteldeutschland, das heißt vom Vogelsberg bis nach Sachsen.

Zuschauer mit Abstand erwünscht

Die Teilnehmer des Rennens schieben sich auf der Kreuzbergstraße die rund sechseinhalb Kilometer lange Strecke hinauf zum Kloster. Der Schnellste war in den letzten Jahren in nur 24 Minuten im Ziel. Start ist um 13 Uhr am Ortsausgang von Bischofsheim im Ortsteil Haselbach. Zuschauer können an der gesamten Strecke das Rennen gut verfolgen. Voraussetzung ist wie immer natürlich der Abstand. Die gesamte Kreuzbergstraße ist für das Rennen komplett gesperrt.