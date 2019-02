Langlaufen lernen: von Null auf 50!

Im Erwachsenen Alter einen völlig neuen Sport zu erlernen, erfordert Zeit, Geduld und viel Training. Nach nur vier Monaten direkt an einem Wettkampf in diesem Sport teilzunehmen, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Fitnessmagazin Reporterin Katharina Kestler hat es ausprobiert: Im Oktober war sie noch Anfängerin auf Langlaufski, im Februar ist sie in der Skating Technik auf der 50 Kilometer Distanz beim Koasalauf in St. Johann in Tirol gestartet.

Bootcamps und ein professioneller Trainingsplan

Von Null auf 50 sozusagen. Zwischen den 0 und den 50 Kilometer lagen vier Trainingswochenenden und ein Trainingsplan für zuhause vom Olympiazentrum in Innsbruck. Los ging es im Oktober auf Skirollern. Im Austragungsort der Nordischen Skiweltmeisterschaft in Seefeld gibt es für ein professionelles Training eine extra angelegte Skirollerstrecke. Anders als Inlineskates klappen Skiroller genau wie Langlaufski nach unten weg. Das ist ungewohnt wackelig und Stürze ließen sich nicht ganz vermeiden.

Doch Aufgeben gilt nicht und es folgten Wochen in denen Katharina vor und nach der Arbeit um die Ruderregatta Strecke in Oberschleißheim rollerte – bis zu 25 Kilometer am Stück. Außerdem stand aufs Langlaufen abgestimmtes Kraft- und Stabilitätstraining auf dem Trainingsplan, Beweglichkeitsübungen und Grundlagen- und Intervallläufe. Die Blackroll und der Physiotherapeut wurden zu Katharinas besten Freunden. Bis zu zehn Stunden pro Woche verbrachte sie mit dem Training für den Koasalauf. Die 50 Kilometer waren noch weit weg, aber schienen schaffbar.