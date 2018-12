Langlaufen Lernen: von der Anfängerin zum Volkslanglauf

Zum ersten Mal im Schnee

Zum ersten Mal geht es mit Langlaufski in den Schnee – als begeisterte Skifahrerin hatte ich mich darauf riesig gefreut. Doch der Umstieg von den Skirollern auf die Langlaufski ist nicht so einfach, wie ich in mir vorgestellt hatte. Während internationale Profis und Olympiateilnehmer auf der Loipe an uns vorbeizischen, müssen wir uns unter ihren mitleidigen Blicken erst an das neue Sportgerät gewöhnen: Den Oberkörper nicht zu weit nach vorne neigen, die Füße nicht nach hinten, sondern seitlich über die Ferse abstoßen, die Fersen immer in der Mitte wieder zusammen bringen – die Trainer liefern uns ganz schön viel Input auf einmal.

Am Nachmittag kommt der berühmte Klick: Der Moment, in dem ich das Gelernte umsetzen kann, Bewegungsabläufe plötzlich logisch erscheinen und leichter fallen. Trotzdem fahre ich mit gemischten Gefühlen zurück nach München: Auf meiner flachen Skiroller-Trainingsstrecke kann ich mir die 50 Kilometer Distanz gut vorstellen, aber mit Langlaufski auf einer bergigen Loipe erscheinen sie mir unrealistisch. Und auch wenn ich die Technik in den Griff bekomme, am Berg lässt mich meine Kondition im Stich. Ob ich das bis Februar hinbekomme?

Trainingsfrust im Alltag

Es ist eine ständige Berg- und Talfahrt der Gefühle: Alles ist gut, wenn die Pulsuhr einen neuen Rekord vermeldet. Oder wenn ich vor dem Spiegel entdecke, wie sich mein Körper verändert. Oder wenn ich merke, wie gut das Training mich auf meine Skisaison vorbereitet. Alles ist doof, wenn ich das Trainingspensum nicht schaffe. Wenn ich das Gefühl habe, zwei Schritte zurück zu gehen, statt wenigstens einen kleine voraus. Ob ich es schaffe? Keine Ahnung.

