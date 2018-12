Langlauf-Wochenende in Seefeld zu gewinnen!

Wir verlosen ein Langlauf-Wochenende für 2 Personen in Seefeld in Tirol, gestiftet von der Olympia-Region Seefeld von Geschäftsführer Elias Walser. Die Gewinner übernachten in einem 4-Sterne-Wellness-Hotel und können sich auf mehr als 250 Langlaufkilometern austoben.

Die Gewinn-Frage stellt der Oympia-Sieger in der Nordischen Kombination und vielfache Seefeld-Weltcup-Sieger Eric Frenzel:

Wie viele Weltcup-Siege hat Eric Frenzel in Seefeld gefeiert?

A) 10

B) 13

C) 15

Die richtige Antwort unter Ausschluss des Rechtswegs bitte per Mail an fitnessmagazin@br.de oder über dieses Formular.

Einsendeschluss ist Mittwoch, 2. Januar 2019, um 12.00 Uhr.