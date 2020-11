Langlauf-Team kämpft mit Corona und Trainingsrückstand

Bevor das deutsche Langlaufteam zum Schneetraining nach Finnland aufbrach, sagte Schlickenrieder gegenüber BR24 Sport: "Tatsächlich ist Corona für die Trainer und für das ganze Betreuungspersonal schlichtweg die Hölle. Es verdoppelt die Arbeitszeit, weil du einfach an so viele Dinge und Unwägbarkeiten denken musst, das ganze Testprocedere usw." Der Flug nach Finnland dauert etwa dreimal so lange wie normal, denn die ursprünglich gebuchten Direktflüge wurden gecancellt.

Schlickenrieder: "Zusatzbelastung hat niemand einkalkuliert"

Weil auch der Skiweltverband (FIS) "etwas chaotisch aufgestellt" sei, müssten die Trainer auch für die Organisationen mitdenken.Und Corona bedeute stets eine Abwägung: Auf der einen Seite stünde die Gesundheit der Athleten, auf der anderen Seite die Kosten, die die Nationen selbst tragen müssen: "Jeder Test kostet Geld. Man versucht also den bestmöglichen Schutz zu gewährleisten und gleichzeitig dran zu denken: Ist das Geld, das wir für Tests aufbringen, vielleicht besser aufgehoben für den Nachwuchs?" Die Tatsache, dass die Nationen für die Coronatests selbst aufkommen müssen, nennt er "ein dickes Ei": "Weil es eine Zusatzbelastung ist, die keiner kalkuliert hat."