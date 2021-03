Langlauf-Staffel: Norwegerinnen vorne, Deutsche verpassen Bronze

Norwegen siegte vor Russland (+ 26,6 Sekunden) und Finnland (+ 46,2). Die deutsche Mannschaft landete mit Laura Gimmler, Katharina Hennig, Pia Fink und Victoria Carl mit 1.06,40 Minuten Rückstand auf dem fünften Platz. Bis zur dritten Läuferin Fink hatten die Deutschen um Bronze mitgekämpft und zwischenzeitlich auch den dritten Platz belegt. Hennig hatte das Team unter die Top-3 nach vorne gebracht, Fink in dieser Positon gehalten. Auf der Schlussrunde kam Carl aber nicht mehr mit der Konkurrenz aus Finnland und den USA, die Platz vier erreichten, mit.

"Da müssen wir zufrieden sein", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder zur Leistung. "Man sieht, dass Potenzial in der Mannschaft steckt." Die beste Läuferin Hennig schilderte die Anstrengung auf der Strecke so: "Oben am Burgstall dachte ich, mir springt die Lunge aus dem Leib."

Superstar Johaug dominiert

Für die Norwegerin Johaug war es bereits die dritte Goldmedaille im Allgäu. Bei den schwedischen Titelverteidigerinnen brach Charlotte Kalla als zweite Läuferin im Rennen über 4x5 Kilometer überraschend völlig ein und nahm ihrem Team damit jede Medaillenchance. Die Schwedinnen landeten noch hinter Deutschland auf Rang sechs.