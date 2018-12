Langlauf Opening: erste Loipen-Momente dieser Saison

Bei Langlauf Openings erwartet man kilometerlange Loipen, umgeben von schneebedeckten Bergen. Leider sind die Winterlandschaften bei uns aber auch diese Saison bisher Mangelware. Vergangenes Wochenende tummelten sich dennoch einige Hundert Sportler beim traditionellen Langlauf-Opening in Ramsau am Dachstein in der Steiermark.

2,5 Kilometer Rundloipe dank Snowfarming

Dank Snowfarming hatten die Veranstalter eine 2,5 Kilometer lange Rundloipe spuren können. Diese nutzten auch einige Profi-Langläufer aus Österreich, Slowenien und Kroatien. Vor allem aber waren Hobbysportler am Start. Sie konnten Technik-Kurse belegen, sich ins richtige Wachsen einweisen lassen und das neueste Material der führenden Hersteller testen.

Klassiche Technik angesagt, die Jüngeren Skaten lieber

Dabei wurde deutlich, dass das Langlaufen in der klassischen Technik wieder sehr angesagt ist. Was vielleicht auch an den neuen Fell-Skiern liegt, die ohne großen Wachs-Aufwand benutzt werden können. Bei den Kleinen ist allerdings das Skaten immer noch das nonplusultra, schließlich wollen die meisten Jungs und Mädels irgendwann mal Biathlon-Profis werden und die sind eben immer im Skatingschritt unterwegs.