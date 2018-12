Langlauf: Kombinierer Rydzek und Rießle gehen fremd

Tausch-Idee von Schlickenrieder und Weinbuch

"Ich habe Johannes und Fabian beim letzten Skimarathon im Engadin getroffen, wo sie recht schnell unterwegs waren. Und die Idee, disziplinübergreifend mal in den Austausch zu gehen, hatte ich im Sommer schon mit (Kombinations-Bundestrainer) Hermann Weinbuch besprochen. Da sich nun die Startplätze bei uns aus genannten Gründen ergeben und die Kombinierer eine Wettkampfpause haben, gehen wir es an", so Schlickenrieder. Die Strecke im Engadin könnte den beiden enorm laufstarken Kombinierern liegen. "Sie ist nicht so sehr auf die Spezialisten ausgelegt", sagte der Sportliche Leiter der Langläufer, Andreas Schlütter.