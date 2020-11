Langlauf in Leutasch jetzt offiziell wieder verboten

Die österreichischen Behörden stufen die rund einen Kilometer lange Snowfarming Loipe als Sportstätte ein und die sind wegen dem Lockdown in Österreich allesamt geschlossen - zumindest für Hobbysportler. Die Verantwortlichen hatten sich ein umfassendes Hygienekonzept überlegt und können die Titulierung als Sportstätte nicht nachvollziehen, trotzdem kommen sie schweren Herzens der Aufforderung der Behörden zur Schließung nach.

Ab sofort nur noch Profi- und Nachwuchssportler auf der Piste

Wie der Geschäftsführer der Olympiaregion Elias Walser dem Bayerischen Rundfunk mitteilt, dürfen ab sofort nur noch Profi- und Nachwuchssportler mit ihren Betreuern trainieren, allen anderen ist es nicht gestattet, ihre Runden auf Schnee zu drehen. Anscheinend soll die Gendarmerie bereits an diesem Wochenende überwachen, ob sich die Hobbysportler an diese Vorgabe halten.

Schließung trotz umfassenden Konzepts

Eigentlich sollte die Öffnung der ersten Loipe in der Olympiaregion Seefeld ein positives Signal für den Wintersport in dieser Corona-Saison sein. Mit Hilfe eines Time-Slot Modells hatten sich die Verantwortlichen ein umfassendes Konzept überlegt. In dem zwei Stunden-Slot durften maximal 100 Läufer auf die Strecke. Streckenposten überwachten zusätzlich, dass sich keine Menschenansammlungen bildeten.

Streckensperrung nur bis 7. Dezember?

Das Resümee war durchwegs positiv, heißt es von Elias Walser. Schon allein durch Ski und Stöcke hielt jeder Sportler automatisch Sicherheitsabstand. Walser hofft nun auf das Ende des Lockdowns, der in Tirol für den 7. Dezember angesetzt ist. Wie es dann weitergeht, ist unklar. Wenn genug Schnee fällt, könnten die rund 260 km in der Olympiaregion Seefeld präpariert werden und Walser hofft dann auf den Individualjoker. Individualsport ist nämlich derzeit trotz Lockdown in Österreich gestattet.