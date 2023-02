Langlauf-Bundestrainer Schlickenrieder dämpft Erwartungen vor WM

Eigentlich ist alles angerichtet für die Langlauf-Wettbewerbe bei der Nordischen Ski-WM in Planica; angerichtet für deutsche Medaillenträume. Seine Athletinnen und Athleten fänden am Austragungsort "perfekte Bedingungen" vor, berichtet Langlauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder im Interview mit BR24Sport. Und dennoch dämpft Schlickenrieder erstmal die Erwartungen.

Krankheitsfälle im deutschen Team

In Slowenien habe es vor allem genügend Schnee, so Schlickenrieder. "Wir haben traumhafte Bedingungen. Sonnenschein, früh morgen sehr kalt, durchgefroren, also für Langläufer, nordische Kombinierer wie Skispringer perfekte Bedingungen." Dass die Bedingungen zwangsläufig zu deutschen Medaillen führen, ist aber nicht gesagt.

Zu geplagt seien die deutschen Athletinnen und Athleten von Krankheiten gewesen, muss der Teamchef die Erwartungen dämpfen, denn sein Team habe "einige Krankheiten" zu überstehen gehabt. "Unser Sprinterin Sofie Krehl und Coletta Rydzek, die es erwischt hat und die nur auf den letzten Drücker noch fit geworden sind." Man müsse abwarten, was "an sportlicher Form noch möglich" sei, erklärt Schlickenrieder.

Auch Katharina Hennig krankheitsgeplagt

Vorzeige-Langläuferin Katharina Hennig habe "vor der Tour de Ski eine längere Krankheitspause" gehabt und auch danach. Die Wahl-Oberstdorferin konnte laut dem Bundestrainer nur den Weltcup in Toblach als Generalprobe für die WM nutzen können. "Wir werden sicher nicht mehr die gleichen Erwartungen und Leistungen sehen wie bei Olympia.", stellt der Bundestrainer klar.

In Peking gab es 2022 zwei Medaillen. Im Teamsprint holte Team Deutschland um Hennig und Victoria Carl sensationell Gold. Die 4x5 Kilometer Staffel der Frauen lief zu Silber. Vielleicht können besonders die deutschen Läuferinnen bei dieser WM aber ja doch ein kleines Wörtchen um die Medaillen mitreden.

Es geht vorwärts im deutschen Langlauf-Team

Allzu negativ möchte Schlickenrieder, der immerhin die Hoffnung hat, "mit positiven Überraschungen aufwarten zu können", das Ganze aber nicht sehen. "Wir haben neun Mädels, die sich hier für die Weltmeisterschaft qualifiziert haben und das ist doch schon ein Zeichen, dass es vorwärts geht."