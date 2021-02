Langläuferin Gimmler überrascht bei der Ski-WM

Laura Gimmler ist im ersten Wettkampf der Nordischen Ski-WM 2021 in Oberstdorf, den Klassiksprints, bis ins Halbfinale gelaufen. Trotz eines starken Halbfinalrennens, in dem sie unter anderem die Topläuferinnen Tiril Udnes Weng (Norwegen) und Johanna Hagstöm (Schweden) im Lauf hatte, verpasste sie die Finalläufe.

Der Auftakt aus Sicht des Deutschen Langlaufteams dennoch positiv: Denn die Klassiksprints gelten eigentlich als schwächste Disziplin der Auswahl des Deutschen Skiverbands (DSV). Bei den Frauen waren noch Katharina Hennig und Sofie Krehl, bei den Männern Janosch Brugger bis in die Viertelfinalläufe vorgestoßen.

Eisenlauer erst Zweiter, dann 37.

Für kuriose Minuten hatte am Vormittag Sebastian Eisenlauer gesorgt. Als der Außenseiter bei der Sprint-Qualifikation über die Ziellinie lief, leuchtete Platz zwei auf der Anzeigetafel auf. Nur Norwegens Dominator Johannes Kläbo war schneller.

"Als ich ins Ziel gekommen bin mit Platz zwei, da war mir eigentlich schon klar, dass das nicht stimmen kann", sagte der Sonthofener. Tatsächlich stimmte etwas nicht, denn wenige Minuten später korrigierte der Weltverband FIS das Resultat und setzte den 30-Jährigen auf Platz 37.

"Es geht ein bisschen das Vertrauen verloren in das Endergebnis, das sie hier veröffentlichen", sagte Eisenlauer, aber die Verantwortlichen "wissen schon, was sie machen". An eine ähnliche Zeitnahme-Panne konnte sich Eisenlauer in seiner Karriere nicht erinnern.

Sundling und Kläbo erste Oberstdorf-Weltmeister

Erste Weltmeisterin von Oberstdorf ist die Schwedin Johanna Sundling, die das Finale mit über zwei Sekunden Vorsprung vor der Norwegerin Maiken Caspersen Falla und der Slowenin Anamarija Lampic gewann.

Bei den Männern war das Podest komplett in norwegischer Hand. Kläbo siegte vor Erik Valnes und Haavard Solaas Taugböl - das Trio kam innerhalb einer Sekunde ins Ziel.