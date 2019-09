Langläuferin Fessel beendet Karriere

"Ich denke, das ist ein sehr guter Zeitpunkt um aufzuhören", sagte die 36-Jährige dem Fachportal xc-ski.de. Fessel hat seit 2005 an vier Olympischen Winterspielen sowie sieben Weltmeisterschaften in Folge teilgenommen. Die angepeilte Heim-WM 2021 in Oberstdorf verpasst sie nun allerdings. Die Junioren-Weltmeisterin von 2003 hatte schon 2002 in Düsseldorf ihr Weltcup-Debüt gegeben. Im Dezember 2014 stand sie in Davos als Zweite über 10 km hinter Rekord-Weltmeisterin Marit Björgen (Norwegen) auf dem Podest.

Vergangene Saison hatte sie wegen einer Fußsohlen-Verletzung kein Rennen bestritten. Aktuell absolviert sie die Trainerausbildung des Deutschen Skiverbandes.