Langjähriger DFB-Physio Klaus Eder feiert 70. Geburtstag

Der langjährige Physiotherapeut der deutschen Fußballnationalmannschaft, Klaus Eder aus Donaustauf im Landkreis Regensburg, feiert am Sonntag (16.7.) seinen 70. Geburtstag.

Bei 15 internationalen Turnieren als DFB-Physio im Einsatz

Eder war seit Mitte der 80er-Jahre bei nahezu allen Olympischen Spielen im Einsatz, zunächst für die Fechter. Ab der Europameisterschaft 1988 war er bei 15 internationalen Turnieren der Fußball-Nationalmannschaft Teil des Teams. Damals hatte Franz Beckenbauer den 35-Jährigen als Betreuer zum DFB gebracht.

"Meister Eder" betreute Usain Bolt und Boris Becker

Unter dem Spitznamen "Meister Eder" machte er viele Sportler wieder fit, darunter auch Usain Bolt, Boris Becker, Mario Götze und Mathias Sammer, aber auch den U2-Sänger Bono. Mehmet Scholl nannte Eder den "Mann mit dem kräftigen Daumen". Er selber sagt, er könne mit dem Daumen "in die Muskulatur hineinhorchen".

Kollegen kommen aus ganz Europa zu Eders Fortbildungen

Klaus Eder machte sich nach einer Ausbildung u. a. in Norwegen 1977 mit 24 Jahren selbständig und übernahm 1986 die Massagepraxis seiner Mutter in Donaustauf. Hier – und in der Filiale in Regensburg – arbeitet er bis heute. Außerdem gibt er Fortbildungskurse, zu denen Physiotherapeuten aus ganz Europa anreisen.

Bis heute stark in der Heimat Donaustauf verwurzelt

In Donaustauf ist Eder bis heute stark verwurzelt. Er und seine Frau Ursula ("Urs") begrüßten hier zahlreiche Prominente, etwa auch Boris Becker unmittelbar nach seiner Haftentlassung in Großbritannien. Vor zehn Jahren feierte Eder seinen 60. Geburtstag mit rund 300 Gästen im Schloss St. Emmeram. Damals waren u. a. Franz Beckenbauer, IOC-Präsident Thomas Bach, Boris Becker und Fußball-Weltmeister Manuel Neuer in Regensburg zu Gast. Heuer ist die Geburtstags-Party in einem Regensburger Sternelokal.