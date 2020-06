Lange zahnlose Löwen verlieren mit 0:1 gegen Rostock

In einem taktisch geprägten Spiel mit vielen Zweikämpfen waren in der ersten Halbzeit Höhepunkte Mangelware. Beide Mannschaften zeigten 45 Minuten lang kaum zwingende Offensivaktionen. Dementsprechend ging es mit einem torlosen Remis in die Kabine.

Effektivere Wechsel bei Hansa Rostock

Rostock begann die zweite Hälfte mit frischem Personal. Pascal Breier und Mirnes Pepić sollten für mehr Schwung sorgen. Nach einer Stunde wurden die Hanseaten dafür belohnt. Pascal Breier erzielte nach einer der seltenen Ballstafetten (60.) die 1:0-Führung für die Gäste. Trainer Michael Köllner brachte daraufhin zwar (63.) Quirin Moll und Sascha Mölders. Stattdessen hatte aber Marco Hiller (70.) das 2:0 auf dem Fuß, was Marco Hiller verhinderte. Auch gegen Sven Sonnenberg (73.) musste er noch einmal vollen Einsatz zeigen. Die Löwen schafften es kaum mehr, für Entlastung zu sorgen.

1860-Gegenwehr erst in der Schlussphase

Erst in den Schlussminuten zeigte der TSV Gegenwehr. Prince Owusu wurde links am Sechzehner freigespielt, zog in den Strafraum und von dort aufs lange Ecke. Obwohl Markus Kolke nicht an das Leder rankam, rollte die Kugel (81.) am langen Pfosten vorbei. Sascha Mölders jagte das Leder (86.) aus 25 Metern über den Querbalken. Doch es blieb bei der knappen 0:1-Niederlage.