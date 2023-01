Landshuter Gaßner feiert Platz drei bei der Radcross-DM

Michael Gaßner ist mit seinem dritten Platz bei der Radcross-DM der beste Teilnehmer aus Bayern. Nachdem er diesen Sport nicht hauptberuflich ausübt, freu er sich umso mehr über sein Abschneiden. "Bei 40 Stunden in der Woche, versuche da mal ein Training unterzubringen", so erklärt der nach Luft ringende Radsportler, seine Ausgangsposition. Deshalb ist es für ihn "ein Wahnsinn, dass es mit einer Medaille geklappt hat - und die Erfüllung eines Kindheitstraumes".

Sascha Weber bricht Siegesserie von Marcel Meisen

Da kümmert der spannende Kampf um Platz eins den Landshuter erst einmal ziemlich wenig. Sascha Weber hat dabei nämlich die Siegesserie von Marcel Meisen beendet und ist jetzt erstmals deutscher Meister im Rad-Cross. Der 34-Jährige setzte sich im Münchner Olympiapark nach 19,6 Kilometern mit 39 Sekunden Vorsprung vor Meisen durch, der den Titel zuletzt sechsmal nacheinander gewonnen hatte. Für Weber ist es nach fünf zweiten Plätzen der erste DM-Erfolg.

Ex-Weltmeister Kluge begeisterter Zuschauer

Knackige Anstiege, steile Abfahren, dazu Tragepassagen und wenn es glatt wird immer wieder spektakuläre Stürze: Das ist Radcross oder Cyclocross, wie es international heißt. Die Deutsche Meisterschaften im Münchner Olympiapark begeisterte auch den Ex-Profi Mike Kluge, der in München einst Weltmeister wurde.

Die Zeiten in denen Deutsche Sportler im Rad Cross international ganz vorn dabei waren, sind aber lange her. Kluge wurde in den 80er-Jahren Weltmeister. Und Hanka Kupfernagel fuhr vor rund 20 Jahren um Titel mit. Vielleicht kann Gassners Begeisterung ja in Bayern einen neuen Rad-Boom entfachen.