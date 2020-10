Landshuter Eishockey-Profi Rieder wechselt nach Buffalo

Der Landshuter Eishockey-Nationalspieler Tobias Rieder spielt in der kommenden NHL-Saison für die Buffalo Sabres. Das teilte die Nordamerikanische Profi-Liga NHL mit. In der vergangenen Spielzeit stand der 27 Jahre alte Profi bei den Calgary Flames unter Vertrag, doch dieser wurde nicht verlängert.

Kühnhackl hat noch keinen Verein

Der Angreifer zählte zu einem Quartett aus vier deutschen Profis, die seit dem 9. Oktober ohne Einschränkungen mit anderen Clubs Verhandlungen aufnehmen durften. Ungewiss ist dagegen noch die Zukunft von Flügelstürmer Tom Kühnhackl, dem zweiten Landshuter Profi in der NHL. Der zweifache Stanley-Cup-Gewinner spielte in den vergangenen zwei Jahren für die New York Islanders.

Rieder und Kühnhackl sind in Landshut geboren und spielten beide bis 2010 für den EV Landshut. Anschließend wechselten sie gemeinsam nach Nordamerika.

NHL in der Corona-Blase

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war die abgelaufene Runde in der NHL für gut vier Monate unterbrochen worden, ehe der Spielbetrieb in zwei sogenannten Blasen in den kanadischen Städten Toronto und Edmonton wieder aufgenommen worden war. Den Stanley Cup gewannen die Tampa Bay Lightning.