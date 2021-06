Landessportbünde: BLSV-Präsident Ammon neuer Vorsitzender

Neben seinem Vorsitz fungiert Jörg Ammon zukünftig auch als Sprecher und Vorsitzender der Steuerungsgruppe der Konferenz. Diesem Gremium gehören auch an Andreas Vroom (Präsident des LSB Bremen) als stellvertretender Sprecher, Andreas Silbersack (DOSB-Vizepräsident), Wolfgang Bärnwick (Präsident des LSB Rheinland-Pfalz), Andreas Bluhm (Präsident des LSB Mecklenburg-Vorpommern) sowie die Speerwurf-Olympiasiegerin von 1992 und aktuelle Präsidentin des LSB Sachsen-Anhalt, Silke Renk-Lange.

"Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen. Die Menschen haben an uns die Erwartung, dass wir Sport gestalten, das Sporttreiben im Sportverein ermöglichen und innovative Lösungen suchen, finden und vermitteln. Dafür will und werde ich mich einsetzen." Jörg Ammon nach seiner Wahl

Einrichtung einer LSB- Geschäftsstelle, intensivere Abstimmung

Einstimmig hat die Konferenz beschlossen, eine neue, hauptberuflich besetzte Geschäftsstelle der LSB-Konferenz zu schaffen. Ziel ist, den Austausch mit dem DOSB zu forcieren und die Interessen der Landessortbünde stärker als bisher einzubringen.

Bisher tagte die LSB-Konferenz regelmäßig zwei Mal im Jahr in Präsenz. Diese Frequenz soll beibehalten, jedoch um bedarfsorientierte, gegebenenfalls auch kleinere Formate ergänzt werden. Dabei wird die Digitalisierung in Form von Video-Konferenzen helfen. So will die LSB-Konferenz künftig ihre Vernetzung und den Austausch steigern sowie aktuelle gesellschaftliche und politische Entwicklungen aktiv begleiten.

Ein weiteres Thema der LSB-Konferenz war auch die Situation beim DOSB. Es wurde herausgearbeitet, dass neben dem Ergebnis der Ethikkommission auch inhaltliche Erwartungen und strukturelle Fragen sachgerecht zu erörtern und aufzuarbeiten sind.