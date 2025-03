Landespokal: Haching zittert sich nach Trainerbeben ins Finale

Trosiello bringt Unterhaching in Führung

Nach einem Finaleinzug von Unterhaching sah es zunächst allerdings nicht aus. Nach fünf Minuten hätte Bamberg in Führung gehen müssen. Nach einem Fehler in der Unterhachinger Hintermannschaft rannte Radzivon Hushcha ab der Mittellinie alleine auf das Tor zu - engster Begleiter war der eigene Mitspieler Lukasz Jankowiak. Querlegen? In die Ecke schlenzen? Der 19-jährige Bamberger hatte wohl zu viel Zeit zum Nachdenken, denn herauskam ein ungefährlicher Schuss direkt auf Unterhaching Torhüter Kai Eisele.

Wie es im Fußball nun mal so kommt - mangelnde Chancenverwertung wird häufig bestraft, besonders wenn man der Underdog ist. Keine fünf Minuten später kam Fabio Torsiello völlig unbedrängt zum Schuss, nachdem Knipping eine Ecke weitergeleitet hatte. Torsiello schob ein, Unterhaching führte und auf der Trainerbank konnte sich Bender ein Kopfschütteln nicht verkneifen. Die Führung war sehr glücklich.

Später Doppelschlag bringt Unterhaching ins Finale

In der Folge übernahm der Favorit aus der 3. Liga die Kontrolle. Der Vorletzte aus der Regionalliga Bayern versuchte es immer wieder mit Kontern, blieb gefährlich, doch glücklos. Das änderte sich in der 69. Minute. Keeper Fabian Dellermann schickte einen langen Ball in die Spitze - zwei gewonnene Luftduelle später, landete der Ball am Fuß von Andreas Pfahlmann, der aus 20 Metern trocken abzog und zielgenau das lange Eck fand. Eisele hatte keine Chance und Unterhaching drohte ein Elfmeterschießen, denn im Landespokal gibt es keine Verlängerung.

Es dauerte bis tief in die Nachspielzeit, als es erneut eine Ecke war, die Unterhaching die Erlösung brachte und Bamberg in tiefe Enttäuschung stürzte. Eine gute Hereingabe, ein starker Kopfball - und die Unterhachinger Welt war wieder ein deutliches Stück heiler. Kurz darauf kam es noch dicker für Bamberg. Geis wurde am Sechzehner freigespielt und konnte das 3:1-Endergbnis erzielen. So wurde das große Ziel von Manfred Schwabl doch erfüllt. Im Pokalfinale wartet dann ausgerechnet das Schreckgespenst aus der vergangenen Saison: Illertissen konnte im Parallelspiel den FC Ingolstadt mit 1:0 schlagen.