Lakenmacher schießt TSV 1860 München zum Klassenerhalt

Jetzt ist es offiziell: Die Löwen bleiben in der dritten Liga. Am 37. Spieltag war es Fynn Lakenmacher, der seine Mannschaft endgültig zum Klassenerhalt schoss. Nach einer actionreichen Partie gegen Rot-Weiss Essen ging der TSV mit einem 1:0 vom Platz. Lakenmacher sorgte nicht nur für das erlösende Tor, sondern auch für die wohl skurrilste Spielsituation, als es dem Essener Lucas Brumme beim Zweikampf mit ihm den Schuh auszog und er kurzerhand nur in der Socke weiterspielte.

Das war jedoch längst nicht alles an Entertainment, die beiden Teams lieferten den Fans im Stadion an der Hafenstraße Unterhaltung pur: Erst sah zwar alles danach aus, als hätten die Gastgeber die Löwen völlig im Griff. Doch der überraschende Führungstreffer durch Fynn Lakenmacher ließ die anfängliche Dominanz der Essener einbrechen: Lakenmacher bekam den Ball am Sechzehnereck und traf per Flachschuss in die lange Ecke (1:0, 24. Minute).

Essen scheiterte mehrmals am Aluminium

Der Stürmer war nach seinem ersten Treffer sofort wieder fokussiert und sorgte fast für ein Double, doch dieses Mal scheiterte er an Essen-Keeper Jakob Golz (33.). Mit dem 1:0 ging es in die Kabinen und zurück auf das Spielfeld kamen völlig furiose Gastgeber - immerhin ging es für RWE um einen Relegationsplatz.

Doch der sollte ihnen verwehrt bleiben. Die Essener sorgten zwar für mehrere gefährliche Momente und kamen oft zum Abschluss, doch beim Großteil der Chancen war das Aluminium im Weg. Auch der bei 1860 eingewechselte Marlon Frey verpasste das 2:0 bei einem Pfostenschuss (82.). Am Ende überstanden die "Löwen" auch die lange Nachspielzeit.

Es ist wahrlich ein Wunder, dass es beim 1:0 für die Löwen blieb, denn beide Mannschaften hatten genügend Chancen, um für weitere Tore zu sorgen. Happy End für den TSV 1860 München, Trainer Argirios Giannikis und seine Spieler konnten erleichtert jubeln. Bitter für Essen, die den Relegationsplatz drei nicht mehr erreichen können.