Lake Louise: Viktoria Rebensburg fährt im Weltcup auf Rang vier

Die DSV-Damen erwischten beim Weltcup-Rennen in Lake Lousie einen guten Start in die Speed-Saison. Bei starkem Schneefall - der Start des Wettbewerbes war wetterbedingt um eine Stunde nach hinten verschoben worden - eröffnete Viktoria Rebensburg das Rennen. Die Abfahrt ist nicht unbedingt ihre Paradedisziplin, dennoch zeigte sie mit 0,66 Sekunden Abstand eine solide Leistung, die am Ende Platz vier bedeutete. Kira Wiedle fuhr mit einem Abstand von 0,82 Sekunden ebenfalls unter die Top-Ten.

Erster tschechischer Abfahrtssieg der Geschichte

Für die größte Überraschung sorgte die Tschechin Ester Ledecká. Mit 0,35 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Corinne Suter aus der Schweiz holte sie den ersten Weltcup-Abfahrtssieg der Geschichte für Tschechien - und das als mehr oder weniger "hauptamtliche" Snowboarderin. Das bis dato beste Abfahrtsergebnis der 24-Jährigen war ein siebter Platz. Dritte wurde die Österreicherin Stephanie Venier.