Ginge es nach den Bundesligaklubs, dann hätte an diesem Donnerstag schon eine Entscheidung fallen sollen: Wie geht es weiter in der ersten und zweiten Liga, und vor allem wann. Eigentlich hatte man ja zu Beginn der Corona-Pandemie gehofft den Spielbetrieb an diesem Wochenende wieder fortsetzen zu können, zuletzt war der 9. Mai anvisiert. Dafür hat die DFL ein großes Maßnahmenpaket erarbeitet.

Entscheidung auf nächste Woche verschoben

Doch auch diesen Termin wird es nicht geben. Frühestens am kommenden Mittwoch soll es eine Entscheidung geben, wann der Ball wieder rollt. Dann sind Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wieder zu einer Videokonferenz zusammengeschaltet. Dabei scharren die Vereine schon mit den Hufen. Seit Wochen wird trainiert, es geht um über 50.000 Arbeitsplätze.

Coronatests für Profispieler eine Extrawurst?

Während einige Politiker nicht nur deshalb einen Re-Start der Bundesliga befürworten, gibt es auch durchaus kritische Stimmen. Häufiges Argument: Bevor auch der Breitensport nicht wieder ausgeübt werden kann, soll auch der Profifußball keine Extrawurst bekommen. Außerdem fürchten viele eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Selbst wenn es Geisterspiele gibt: Etliche Fans werden sich trotzdem versammeln, da ist sich die Polizei sicher. Bedenken gibt es aber auch hinsichtlich der regelmäßigen Coronatests, die die Profis bekommen sollen. Viele halten das für Verschwendung, andere fragen sich, was geschieht, sollte ein Profi trotzdem positiv getestet werden.

Kalkulierbares Risiko, oder lässt die Politik den Fußball am langen Arm verhungern?

