Länderspiele gegen den Bayern-Frust: "Da müssen wir jetzt durch"

Flick will "schnell in den Turniermodus"

Auch Bundestrainer Hansi Flick will sich nicht groß mit den Befindlichkeiten in den Vereinen auseinandersetzen. Für ihn zählt nur die WM. "Wir müssen relativ schnell in den Turniermodus kommen und Leistung abrufen", forderte Flick, der in seinen bisher 13 Spielen als Chefcoach noch ungeschlagen ist.

Goretzka: "Vielleicht auch Selbstvertrauen holen"

Immerhin: Auch die Bayern-Profis sehen die positiven Seiten der Länderspielpause, auch wenn sie die 0:1-Pleite gegen Augsburg nun erst später korrigieren können. "Man sieht mal wieder andere Gesichter und kann die Zeit nutzen, um sich da vielleicht auch Selbstvertrauen zu holen", sagte Goretzka.

Doch es geht nicht nur ums Selbstvertrauen, es geht vor allem ums Ticket zur WM. "Es sind die letzten Eindrücke, die die Trainer gewinnen können", unterstrich Bierhoff: "Deswegen werden es fokussierte und konzentrierte Tage werden." Flick betonte zwar, dass in Sachen WM-Teilnahme "die Tür für jeden noch offen ist". Doch die könnte sich nach den beiden Länderspielen schon ein gutes Stück schließen - auch für schwächelnde Bayernspieler.