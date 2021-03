Länderspiele drohen zur Corona-Falle zu werden

Leicht hat es der Bundestrainer Joachim Löw gerade nicht. Da hat er jüngst seinen Rücktritt nach der EM im Sommer 2021 verkündet, doch Ruhe kehrt damit trotzdem nicht unbedingt ein für ihn - schließlich steht nun ein neues Thema auf der Agenda.

Schon Ende März bestreitet das DFB-Team die ersten Qualifikationsspiele für die WM 2022. Unklar ist allerdings, ob Löw dann auf alle seine Spieler zurückgreifen kann. Das Reisen ist gerade erheblich erschwert.

Teilnahme der deutschen England-Legionäre wackelt

Löw schaut dieser Tage gespannt auf die Experten vom Auswärtigen Amt, Gesundheits- und Innenministerium. Denn sie bestimmen darüber, welche Länder als sogenannte Virusvarianten-Gebiete eingestuft werden - und damit, ob Löw seine fünf England-Legionäre um İlkay Gündoğan für den Dreierpack zum Start der WM-Qualifikation berufen kann.

Aktuell stünden der Profi von Manchester City, das Chelsea-Trio Timo Werner, Kai Havertz und Antonio Rüdiger sowie Arsenal-Torwart Bernd Leno höchstens für das Auswärtsspiel in Rumänien am 28. März zur Verfügung.

Die Voraussetzung dafür, um dort in die DFB-Blase einzutreten, wären zwei bis drei weitere, negative Tests. Für die Heimspiele in Duisburg gegen Island (25.) und Nordmazedonien (31.) fielen die Spieler wegen der aktuell gültigen Quarantäne-Anordnung aus - weil Großbritannien als Ursprungsgebiet der Mutante B.1.1.7. gilt.

FIFA hat Abstellungspflicht gelockert

"Die letzte Entscheidung werden die Trainer unmittelbar mit der Nominierung am Freitag treffen - auf Basis der dann gültigen behördlichen Vorgaben", sagte DFB-Sprecher Jens Grittner auf SID-Anfrage. Um die Quarantäne-Regelung zu umgehen, hätte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) seine Heimspiele auch verlegen und an einem neutralen Ort austragen können.

Andere Verbände tun dies, auch im Europacup ist dieses Modell gängig wie in der Champions League mit dem Spielort Budapest. Der DFB lehnte es für die März-Spiele jedoch ab, weil er der Diskussion um eine mögliche Sonderrolle des Fußballs nicht weiteren Vorschub leisten möchte. Die ist längst voll entbrannt - und erhält mit der WM-Quali neue Nahrung.

Viele Trainer verweigern Abstellungen

Namhafte Trainer wie Jürgen Klopp vom englischen Meister FC Liverpool oder Gündoğans Teammanager Pep Guardiola haben bereits angekündigt, die Abstellung ihrer Spieler zu verweigern, sollten sie nach ihrer Rückkehr in Quarantäne müssen. Bei fünf oder mehr Tagen lässt der Weltverband FIFA dies ausdrücklich zu.

Reuter: "Nicht gerade intelligent"

Auch deutsche Klubs halten die Quali in Corona-Zeiten für die Reise nach Absurdistan. "Es wird in der ganzen Bundesliga darüber nachgedacht, Spieler eventuell nicht abzustellen", sagte Frankfurts Trainer Adi Hütter und betonte: "Grundsätzlich finde ich es nicht gerade intelligent, dass man diese Spiele austrägt." Auch FC-Augsburg-Manager Stefan Reuter sagt: "Wir wollen keinen abstellen, der anschließend in Quarantäne gehen müsste."

Die Verbände suchen deshalb nach Schlupflöchern - wie es die Vereine im Europacup vorgemacht haben. So spielt Europameister Portugal "zu Hause" in Turin gegen Aserbaidschan. Schottland dagegen bestand für das Spiel gegen Österreich auf seinem Heimrecht. Daher startet der ÖFB ohne seine Bundesliga-Legionäre in die WM-Quali.

Lewandowski droht 14-tägige Quarantäne

Unter anderem David Alaba (FC Bayern München), Marcel Sabitzer (RB Leipzig) und Martin Hinteregger (Eintracht Frankfurt) fehlen - das sind schwerwiegende Schwächungen im Nachbarland. Tschechien und die Slowakei, die ebenfalls auf der Virusvarianten-Liste stehen, bauen auf Entgegenkommen, müssen aber wohl zumindest bei ihren Heimspielen auf Stars wie Vladimir Darida (Hertha BSC) oder Ondrej Duda (1. FC Köln) verzichten.

Auch bei Robert Lewandowski werden die Münchner gut überlegen, ob sie ihn zur polnischen Nationalmannschaft lassen. Dem Weltfußballer droht eine 14-tägige Quarantäne, sollte er die Länderspiele bestreiten. Nominiert ist er für die Partien in Ungarn (25. März), gegen Andorra (28. März) und in England (31. März). Problematisch ist vor allem die Partie in London.

Andere Konsequenzen zog dagegen der südamerikanische Verband Conmebol: Der sagte kurz entschlossen alle Spiele für Ende März ab.