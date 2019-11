Länderspiele: "Das Ziel ist klar: Sechs Punkte", sagt Kimmich

Timo Werner war sichtlich verwirrt. Der sonst so treffsichere Nationalstürmer lag mit seiner Rechnung für das vorzeitige EM-Ticket ziemlich weit daneben. "Meine Information ist so, dass wir bei einem Sieg durch sind", sagte Werner mit Blick auf das vorletzte Qualifikationsspiel am Samstag (20.45 Uhr) in Mönchengladbach gegen Weißrussland.

Das Gemurmel der versammelten Presse ließ den Leipziger stutzig werden. "Noch nicht ganz? Dann muss die Niederlande auch gewinnen. Oder Unentschieden. Das werden sie schon schaffen, sie spielen daheim. Auch nicht?", sagte ein inzwischen verunsicherter Werner und stellte lachend fest: "Dann müssen wir lieber noch einmal rechnen."

Favoritenrolle gerecht werden

Die Lösung ist dabei gar nicht so schwierig. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ihrer klaren Favoritenrolle gegen die Weißrussen gerecht werden und die Niederlande im Parallelspiel in Nordirland nicht verlieren, wäre die Teilnahme an der EURO 2020 (12. Juni bis 12. Juli) sicher. "Wir wollen auf keinen anderen schauen, wir wollen unser Spiel gewinnen", sagte Werner und schloss damit das Thema mit einer klaren Ansage ab. Der formstarke Werner (elf Ligatreffer) will mit seinen Toren dazu beitragen, dass der Jahresabschluss gegen Nordirland am Dienstag (20.45 Uhr) in Frankfurt/Main nicht doch noch zu einer Zitterpartie wird. "Er hat einen sensationellen Lauf", schwärmte Joshua Kimmich über seinen Kumpel aus Jugendtagen. Ebenso wie Werner will sich auch Kimmich nicht auf die Unterstützung des Erzrivalen Niederlande verlassen. "Das Ziel ist klar: Sechs Punkte", sagte Kimmich.

Eigenwerbung würde DFB-Elf gut tun

Ein Selbstläufer wird das Spiel gegen einen vermutlich äußerst defensiv eingestellten Gegner aber nicht. Schon der 2:0-Erfolg im Hinspiel in Borissow sei "harte Arbeit" gewesen, so Werner: "Man kann nicht erwarten, dass wir 5:0 oder 6:0 gewinnen." Die Fans im Borussia-Park würden sich aber über ein Schützenfest freuen. Eigenwerbung würde der Nationalmannschaft ungeachtet der großen personellen Sorgen zum Jahresausklang guttun. In der über 13-jährigen Amtszeit von Löw kamen im Schnitt noch nie so wenige Besucher zu den Heimspielen wie 2019 (37.162).