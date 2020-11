vor 44 Minuten

Länderspiel live: Deutschland testet gegen Tschechien

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft startet in den letzten Länderspiel-Dreierpack des Jahres. Zum Auftakt gibt's ein Freundschaftsspiel gegen Tschechien in Leipzig. BR Sport überträgt das Spiel am Mittwoch (20.45 Uhr) in der Radio-Livereportage.