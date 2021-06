Länderspiel-Jubiläum: Manuel Neuer im Klub der Hunderter

Erstes großes Turnier: WM in Südafrika

Sein erstes großes Turnier bestritt er 2010 als Nummer 1 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Im ganzen Turnier kassierte er nur drei Gegentore und bereitete sogar einen Treffer der deutschen Mannschaft vor (beim 4:1 gegen England im Achtelfinale). Doch im Halbfinale scheiterten die Deutschen an Spanien (0:1) - und wurden am Ende Dritter.