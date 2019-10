Länderspiel: Deutschland spielt gegen Argentinien Unentschieden

Verletzuns- und krankheitsbedingte Personalsorgen zwangen Bundestrainer Joachim Löw zur Nominierung sehr junger und unerfahrener Spieler. Mit Verteidiger Niklas Stark hatte sich heute früh sogar noch ein weiterer Spieler abgemeldet. Aber auch beim Gegner aus Argentinien fehlten an diesem Abend die ganz großen Namen. Lionel Messi ist gesperrt, Angel di Maria und Sergio Agüero standen nicht im Kader. Argentiniens Trainer Lionel Scaloni hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kader zu verjüngen und neu aufzubauen.

Furiose erste Halbzeit der vermeintlichen Not-Elf

Waren bei der WM 2018 noch neun Weltmeister an Bord, so hatte Bundestrainer Joachim Löw an diesem Abend also zum ersten Mal keinen Weltmeister in der Startelf. Dennoch erwischte die junge deutsche Nationalmannschaft zunächst einen guten Start. Gnabry, der sich nach einem langen Diagonalball durch drei Gegenspieler durchsetzte, legte in der 16. Minute zum 1:0 vor. Für den 24-jährigen vom FC Bayern München war es das zehnte Tor in seinem elften Länderspiel.

Nur sechs Minuten später kam Kai Havertz nach Ballgewinn von Luca Waldschmidt zum Schuss. Der Leverkusener verlängerte nach Hereingabe von Gnabry zum 2:0. Für den Leverkusener das erste Länderspieltor, der mit seinen 20 Jahren derzeit jüngster Spieler der Nationalmannschaft ist.

Nach dem Wechsel von Lucas Alario kamen die Deutschen ins Wanken: Plötzlich gerieten die Gäste in Fahrt und erspielten sich einige gute Chancen, bis Luca Alario selbst in der 66. Minute zum 2:1 verkürzte. Auch nach mehreren Wechseln von Joachim Löw fand die DFB-Auswahl nicht zurück ins Spiel. Massive Abstimmungsfehler in der Defensive stärkten die Argentinier von Angriff zu Angriff. Der Ausgleichstreffer in der 85. Minute durch Lucas Ocampos war die logische Konsequenz. Nach einem Spiel mit zwei unterschiedlichen Hälften sicherlich ein verdientes Unentschieden für die Argentinier, die die fehlende Routine der Deutschen auszunutzen wusste. Bundestrainer Joachim Löw zeigte sich dennoch nicht unzufrieden mit seiner jungen Mannschaft, vor allem angesichts der Bedingungen, unter denen die DFB- Auswahl angetreten war.

Wir wollten von Anfang an im Spiel sein und unsere Chancen suchen. Wir konnten das leider nicht halten über 90 Minuten. Aber wie die neuen Spieler sich gezeigt haben, damit bin ich schon zufrieden. Wir hatten ein paar Ballverluste, nicht mehr so viel Mut und sind ins Schwimmen geraten. Bundestrainer Joachim Löw