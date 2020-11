Länderspiel-Comeback: Eishockey-Team bezwingt Lettland

Nach dem 7:2 gegen das Olympia-Perspektivteam war die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) in Krefeld auch gegen Lettland erfolgreich. Der Berliner Marcel Noebels (55.) und der Mannheimer Matthias Plachta (59.) erzielten die Tore im letzten Drittel. Bundestrainer Toni Söderholm musste das Spielwegen einer Corona-Infektion aus der Quarantäne in München am Fernseher verfolgen.