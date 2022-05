"Ladies Tour": Internationale Damen-Radsportelite in Hof

Internationale Spitzensportlerinnen aus dem Radsport kommen am Montag in die Region Hof, denn hier startet am Dienstag erstmals die sogenannte Ladies Tour. Sie gilt als eines der anspruchsvollsten Rennen im Frauen-Radsport.

Deutsche Rennrad-Olympiasiegerinnen in Hof am Start

Die 17 Teams aus der ganzen Welt werden am Montag ab 17 Uhr mitten in der Hofer Innenstadt vorgestellt. Dabei kann das Publikum unter anderem auch die deutschen Olympiasiegerinnen Lisa Brennauer und Franziska Brauße kennenlernen. Rund um die Team-Präsentation auf dem Maxplatz neben der Michaeliskirche gibt es ein Rahmenprogramm mit Livemusik. Außerdem informieren die Tourismusregionen dort über Radsport-Möglichkeiten entlang der Saale, im Fichtelgebirge und im Frankenwald. Die Frankenschau aktuell (17.30 Uhr BR-Fernsehen) berichtet live.

100 internationale Sportlerinnen fahren 94 Kilometer lange Etappe

Am Dienstag startet dann in Hof die erste Etappe der sechstägigen Ladies Tour. Am Start sind Nationalmannschaften aus Deutschland, Belgien, den Niederlanden und weitere Profiteams aus Deutschland, Frankreich und Australien. Start und Ziel ist das Hofer Rathaus. Um 13 Uhr machen sich die über 100 internationalen Radsportlerinnen auf die 94 Kilometer lange Etappe durch Stadt und Landkreis Hof. Die schnellsten werden gegen 15:30 Uhr im Ziel erwartet.

Entlang der Strecke haben die Verantwortlichen aus Stadt und Landkreis Hof mit zahlreichen Ehrenamtlichen Aktionen zum Anfeuern geplant. Die Ladies Tour, die seit über 30 Jahren in Thüringen stattfindet, macht erstmals einen Abstecher nach Bayern. Nach der Hofer Tagesetappe zieht der Sportlerinnen-Tross dann am Mittwoch weiter nach Thüringen. Bis Sonntag ist die Ladies Tour in Gera, Dörtendorf, Schleiz, Gotha und Altenburg unterwegs.

Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsstörungen

Wegen der Ladies Tour wird es am Dienstag in Hof zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. Wie die Polizei mitteilte, seien davon Autofahrer in der Stadt und auch der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) im Landkreis betroffen. Ab 6 Uhr wird mit Aufbauarbeiten begonnen, ab dann wird die Ludwigstraße bis etwa 20 Uhr gesperrt und es gilt ein Haltverbot für die gesamte Straße. Autos, die innerhalb der Zone stehen, würden "rigoros abgeschleppt", heißt es seitens der Polizei. Auch der Parkplatz am Schießhäuschen ist wegen der Radveranstaltung am Dienstag gesperrt.

Straßensperrungen für Radrennen in und um Hof

Zum Start des Rennens am Dienstag um 13.10 Uhr sind die Straßen Oberes Tor, Altstadt, Bismarckstraße, Pfarr, Oberer Anger, Pestalozziplatz und die Ascher Straße ebenfalls gesperrt. Das Rennen führt über Döhlau weiter in den Landkreis. Auch dort wird der Streckenverlauf gesperrt, solange die Fahrerinnen auf der jeweiligen Teilstrecke unterwegs sind.

Im Anschluss erfolgt noch eine Sprintwertung im Stadtgebiet, die von der Vorstadt zum Unteren Tor führt und dann die Ludwigstraße, Oberes Tor, Altstadt, Bismarckstraße, Pfarr, Oberer Anger, Pestalozziplatz, Fabrikzeile, Enoch-Widman-Straße, Hubertusstraße (Leimitz/Haidt), Plauener Straße, und Schleizer Straße betrifft; ab dem Friedhof geht es zurück zum Ziel in der Ludwigstraße. Daher wird die gesamte Innenstadtstrecke ab etwa 14.45 Uhr für eine knappe Stunde gesperrt. Die Polizei Hof bittet alle Verkehrsteilnehmer, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Detaillierte Straßensperrungen im Landkreis Hof