La Liga: Real Madrid ist spanischer Meister

Zehn Siege in Folge, kurioser Elfmeter

Real mit Coach Zinedine Zidane gewann hingegen alle bisherigen zehn Partien seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs. Im Alfredo Di Stefano Stadium, wo Real alle Heimspiele seit dem Restart ausspielte, ebnete Karim Benzema (29.,77./Foulelfmeter) den Weg zum Sieg.

Allerdings war die erste Ausführung des Strafstoßes, der zur Vorentscheidung führte, kurios: Der zuvor vermeintlich gefoulte Ramos täuschte an, als wolle er schießen. Dann legte er den Ball quer, wo Benzema bereits in den Strafraum gelaufen war und die Kugel verwandelte. Allerdings hatte Benzema die Strafraumlinie zu früh überschritten. Weil er aber den Ball im ersten Versuch im Netz untergebracht hatte, gab es eine Wiederholung, die der Franzose dann nutzte. Iborra (84.) erzielte nur noch den Anschluss.

Real hatte angesichts der wieder steigenden Zahl der Corona-Fälle vor der Partie eindringlich an seinen Anhang appelliert, auf die üblichen Feierlichkeiten am Cibeles-Brunnen zu verzichten. Auch die Liga, der Fußballverband und die Behörden mahnten, sich an die geltenden Maßnahmen zu halten.

Messi trifft für Barcelona

Für Osasuna war im Camp Nou gegen den FC Barcelona der Spanier Jose Arnaiz (16.) erfolgreich, ehe Lionel Messi (62.) mit einem direkt verwandelten Freistoß ausglich. Die Gäste beendeten die Partie nach der Roten Karte gegen Enric (75.) nur mit zehn Mann.