Kunstradfahren: Siebter WM-Titel in Folge für Lukas Kohl

Für Lukas Kohl ist Kunstradfahren ziemlich wichtig. Einfach mal so im Café zu sitzen ist für den Oberfranken vergeudete Zeit. "Wenn ich nicht aktiv sein kann, werde ich ungenießbar", gibt der Kunstradfahrer zu.

Der 27-Jährige aus Kirchehrenbach brennt für seine Leidenschaft wie kaum ein anderer, die Sportart bestimmt seinen Alltag. Unter der Woche geht der Wirtschaftsingenieur jeden Morgen um kurz nach 7 Uhr aus dem Haus, arbeitet acht Stunden und fährt dann zum Training. Montag, Mittwoch und Freitag steht Technik auf dem Programm, Dienstag und Donnerstag die Ausdauer.

Lukas Kohl: "Keine Zeit für Ineffizienzen"

Hin und wieder hat Kohl auch eine Ninja-Warrior-Halle besucht, doch darauf verzichtet er mittlerweile. "Ich habe keine Zeit mehr für Ineffizienzen", sagt Kohl, der dieses Pensum seit zwei Jahren durchzieht. "Ich muss 16 Stunden am Tag hochkonzentriert sein", erzählt er weiter. Das gilt sowohl für seinen Job als Controller als auch für die Zeit auf dem Kunstrad.

Kohl will der Beste sein - und er ist es auch. Am Samstag gewann der "Lukinator", wie er in der seit Jahrzehnten von Deutschen dominierten Szene der Kunstradfahrer genannt wird, seinen siebten Weltmeistertitel nacheinander. Im Finale von Glasgow triumphierte Kohl mit überragenden 210,50 Punkten, sogar seinem eigenen Weltrekord (216,40) kam er damit nahe. "Jedes Ergebnis über 210 Punkte ist mega, ich stand mächtig unter Druck und bin total happy, dass ich es wieder geschafft habe", sagte Kohl.