Kunstrad-WM: Slupina holt sich Titel zurück

Slupina auch Deutsche Meisterin 2018 und 2019

Die 24-Jährige aus dem mittelfränkischen Bernlohe konnte im Kunstradfahren-Einer ihre starken Leistungen zuvor schon mit dem Titelgewinn bei den deutschen Meisterschaften 2018 und 2019 mehrfach bestätigen. Darüber hinaus gelang es Slupina, die in Vollzeit als Konstruktionsingenieurin tätig ist, bei den German Masters in Murg ihren selbst aufgestellten Weltrekord noch einmal zu überbieten. Damit bewies sie einmal mehr ihre Ausnahmestellung in dieser Sportart und geht in Basel als absolute Favoritin in das Rennen um die Medaillen.