Kunstrad: Lukas Kohl - mit Athletik und Eleganz zum WM-Titel

Lukas Kohl ist der Maßstab im Kunstradsport. Der 26-Jährige vom RMSV Concordia Kirchehrenbach, dem ein früherer Trainer vorausschauend den Spitznamen "Lukinator" verliehen hat, gewann bei Weltmeisterschaften fünf Mal in Folge den Titel, vier Mal hat der Oberfranke den Gesamtweltcup gewonnen.

Neuer Weltrekord für Kohl

Und auch bei den diesjährigen Titelkämpfen in Gent gehört Kohl zu den Topfavoriten und fährt optimistisch nach Belgien - denn er ist in Topform. "Die Saison ist bislang richtig stark gelaufen. So viele Ergebnisse über 200 Punkte hatte ich noch nie abliefern können", sagt der 26-Jährige. Einen großen Erfolg gab es für Kohl wenige Wochen vor der WM: "Ich konnte meinen Weltrekord auf 216,40 Punkte erhöhen."

Und jetzt soll WM-Titel Nummer sechs her, aber das wird kein Selbstläufer. "Die Kunst besteht darin, fünf Minuten in den kompletten Tunnel zu kommen, und den Flow spielen zu lassen", so Kohl. Mit Mutter und Trainerin Andrea Kohl fährt er selbstbewusst nach Belgien, vielleicht kommt er ja mit einer weiteren Goldmedaille im Gepäck nächste Woche wieder zurück nach Franken.