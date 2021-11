Kunsteisbahn am Königssee: Herrmann verspricht Wiederaufbau

Die Rodelbahn am Königssee wurde bei dem Starkregen-Ereignis im Juli 2021 durch einen Bergrutsch vom Grünstein und durch Überschwemmung vom verklausten Klingerbach fast vollständig zerstört. Im Oktober gab es bereits die gute Nachricht für die Verantwortlichen und Athleten, dass die Finanzierung für den Wiederaufbau der Kunsteisbahn steht. Der Kreistag hatte seine Zustimmung für ein geologisches Gutachten gegeben, mit dem sichergestellt werden soll, dass Anlieger und Bauwerk selbst vor Murenabgängen geschützt sind.

Das Bayerische Bauministerium bestätigte zudem schriftlich, dass für den Wiederaufbau der Kunsteisbahn 53,5 Millionen Euro eingeplant sind. Das Geld für Bau und Planungen komme aus dem Aufbauhilfefonds.

Sportminister Herrmann verspricht die Wiederherstellung der Bahn

Sportminister Joachim Herrmann bekräftigte bei der Vergabe des Bayerischen Sportpreises am Samstag die volle Unterstützung durch den Freistaat: "Ich will schon mal deutlich sagen, für unsere Skeleton, für Bob, für Rodeln – wir wollen diese Bahn wieder herstellen. Noch umweltgerechter, noch besser", so Herrmann. "Weil wir sie brauchen für unsere Sportler."

Für Skeleton-Weltmeisterin Tina Herrmann, für die der Sportminister die Laudatio gehalten hatte, ist es "wirklich äußerst wichtig, dass die Bahn wieder aufgebaut wird." Denn, sie habe auch eine ganz besondere Bedeutung für das Berchtesgadener Land, "es hat eine ganz krasse Tradition dort," so die Wahlbayerin. Aus der Sicht der Spitzensportlerin, wäre es auch für die Nachwuchssportler "wirklich das verderben, wenn die Bahn nicht mehr aufgebaut wird."