vor 42 Minuten

Kult-Nachtslalom von Schladming live im BR

Bis zu 50.000 frenetische Fans in Flutlicht-Flair an der Planai: Der Nachtslalom von Schladming ist ein echter Höhepunkt im Weltcup-Kalender der Herren. Das BR Fernsehen überträgt beide Läufe am Dienstag, 29. Januar, live um 17.30 und 20.15 Uhr.