Kubacki verhindert Graneruds "Tournee-Grand-Slam"

Fünf deutsche Springer im Finale der besten 30 - das klingt erstmal nicht schlecht. Allerdings schaffte es in Abwesenheit des nicht qualifizierten Karl Geiger keiner der DSV-Asse auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck in die Top Ten. Noch am besten machte es Shootingstar Philipp Raimund (Oberstdorf), der mit Sprüngen auf 116,5 und 118 Meter 13. wurde - das bisher beste Ergebnis seiner Karriere.

In der Tourneewertung bleibt Andreas Wellinger (Ruhpolding) bester Deutscher. Doch auch der Olympiasieger war bei wechselndem Wind in Innsbruck diesmal nur Durchschnitt: 120 und 114 m reichten "nur" für Rang 18.

Kubacki verkürzt Abstand auf Granerud

Der große Gewinner von Innsbruck heißt indes Dawid Kubacki. Der Führende im Gesamtweltcup gewann mit Sprüngen auf 127 und 121,5 m nicht nur die Tageswertung und verhinderte damit den "Grand Slam" desd Norwegers Halvor Egner Greanberud. Er nahm dem Führenden der Tourneewertung auch 3,5 Punkte ab und kann sich vor dem abschließenden vierten Springen in Bischofshofen (06.01.) selbst noch Chancen auf den Sieg ausrechnen.