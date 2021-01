Kubacki gewinnt Neujahrsspringen - Geiger Fünfter

Lindvik am Kiefer operiert

Anders als Granerud hatte sich ein anderer norwegischer Mitfavorit bereits an Silvester aus dem Rennen um den goldenen Adler verabschieden müssen: Marius Lindvik, der in Oberstdorf am vergangenen Dienstag Dritter geworden war, konnte wegen starker Zahnschmerzen nicht in Garmisch antreten und fällt nach einer Kiefer-OP auch in Innsbruck aus.

Hamann und Paschke überraschen positiv

Martin Hamann (Aue) zeigte als Elfter eine sehr erfreuliche Leistung. Auch Pius Paschke (Kiefersfelden) konnte sich als 16. besser platzieren als noch in Oberstdorf, wo er das Finale verpasste.

Richard Freitag (Aue) kam als 25. des ersten Durchgangs auf Rang 27 und holte seine ersten Weltcuppunkte seit knapp 13 Monaten. Dass er bei der Tournee auch weiterhin dabei ist, glaubt der Routinier trotz der Leistung von Garmisch-Partenkirchen eher nicht: "Die anderen sind gut in Form. Ich würde mich freuen. Ich könnte es aber auch verstehen, wenn die Mannschaft so bleibt, wie sie ist."