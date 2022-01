KSC wirft 1860 München aus dem DFB-Pokal

Tallig hat Ausgleich auf dem Fuß

Erik Tallig hatte die Chance, die Löwen noch einmal zurück ins Spiel zu holen. Allein vor dem Tor wurde er aber in letzter SAekunde gestört, so dass KSC-Keeper Markus Gersbeck in diesem Duell Sieger blieb. Anschließend hatte Schleusener die Möglichkeit, für den KSC frühzeitig alles klar zu machen - doch auch diese Chance verpuffte. So blieb es spannend bis zum Schluss.