Artikel mit Video-Inhalten

> Sport > Kronplatz und Schladming - Super-Ski-Dienstag im BR Fernsehen

Kronplatz und Schladming - Super-Ski-Dienstag im BR Fernsehen

Der Super-Ski-Dienstag im BR Fernsehen am 24. Januar: Zuerst sind die Frauen beim Weltcup-Riesenslalom am Kronplatz dran, dann verspricht der Nachtslalom in Schladming großes Spektakel.