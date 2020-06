Kritik von Klubs und Fans auch nach Drittliga-Neustart

Während die bayerischen Drittligisten fast durchgehend einen siegreichen Neustart hinter sich haben und auf den Plätzen zwischen zwei und neun allesamt noch Chancen auf den Aufstieg haben, rumort es in der 3. Liga vor allem im Tabellenkeller.

Die Kritik richtet sich aber nicht mehr nur auf die Saisonfortsetzung generell. In den Mittelpunkt rutscht nun die Belaatung für die Spieler. Bis zum 5. Juli sollen noch zehn Spieltage in fünf englischen Wochen durchgezogen werden.

"Irgendwann werden wir auf dem Zahnfleisch gehen. Ich kann nur hoffen, dass sich kein Spieler ernsthaft verletzt», sagte René Klingbeil, Teammanger beim Tabellenletzten FC Carl Zeiss Jena. Die Thüringer mussten wegen der Corona-Beschränkungen in ihrem Bundesland zudem nach Würzburg ausweichen. Dort verloren sie ihr "Heimspiel" gegen den Chemnitzer FC 0:1.

Auch Claus-Dieter Wollitz, Trainer des 1. FC Magdeburg, kritisierte das geplante Mammutprogramm. "Wenn man einen Re-Start macht, musst du allen Vereinen die Möglichkeit geben, zumindest eine gewisse Zeit trainieren zu können. Schon allein um Verletzungen einigermaßen vorzubeugen", sagte Wollitz: "Ich hoffe nur, dass bei den 20 Vereinen keine schwere Verletzung oder ein Karriereende herauskommt, denn es ist verantwortungslos, so viele Spiele in so kurzer Zeit zu machen."

Trainer Ismail Atalan vom Halleschen FC kündigte bereits an, kaum noch zu trainieren, sondern den Spielern so viel Regenerationszeit wie möglich zu geben. Jena, Magdeburg und Halle Alle drei Vereine befinden sich erst seit Mitte vergangener Woche wieder im Mannschaftstraining und abssolvierten maximal vier Trainingseinheiten vor dem Neustart.

Zweiklassengesellschaft in der 3. Liga

Wollitz' Magdeburger verloren beim Neustart zu Hause 0:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern und stecken weiter im Abstiegskampf fest. In der 3. Liga deutete sich schon vor dem Neustart eine Zweiklassengesellschaft an. Während die Teams auf den Plätzen eins bis elf sogar noch um den Aufstiegsspielen, kämpfen die Mannschaften auf den Rängen zwölf bis 20 um den Klassenerhalt.

Doch der Neustart in Coronazeiten bereitete am vergangenen Wochenende nicht nur den Teams im Tabellenkeller Probleme. Tabellenführer MSV Duisburg verlor beim TSV 1860 München, der bisherige Tabellenzeite Waldhof Mannheim zu Hause gegen Uerdingen. Waldhof-Trainer Bernhard Trares musste einräumen, dass sein Team das Spiel in der ersten halben Stunde des Neustarts aus den Händengegeben und verloren habe.

Freude natürlich bei den Gewinnern. "Das ist eine Frage des Charakters und der Fitness. Wir haben gut gearbeitet und die Mannschaft hatte hinten raus viele Körner", sagte Löwen-Trainer Michael Köllner. Die Münchner kletterten nach dem 3:2-Sieg gegen Duisburg auf Tabellenplatz drei.