Kritik an Ultra-Fans: Hoeneß gieße "unnötig Öl ins Feuer"

Fans fordern solidarischere Verteilung der TV-Gelder

Zelt konterte: "Wenn er so zuspitzt: Was soll das? Dann kann ich auch sagen, dass die Bundesliga ohne den FC Bayern möglich ist, wenn er sich einer solidarischen Verteilung der TV-Gelder widersetzt."

Hoeneß hatte im BR ergänzt. dass er die Verteilung der Fernsehgelder "total korrekt" findet. Er glaube aber nicht, dass - wenn der FC Bayern zugunsten der kleineren Vereine auf Gelder verzichten würde - sich groß etwas verändern würde.

Auch Rummenigge kritisiert Ultra-Forderungen

Auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte sich bereits am Mittwoch (15.07.20) verärgert über aus seiner Sicht zu viele Forderungen von Ultra-Gruppierungen gezeigt. "Wir sind jetzt leider angekommen an einem Punkt, an dem ich von den Ultras immer nur lese: Wir fordern dies, wir fordern das. Jetzt wollten sie Mitsprache bei der Debatte um die Verteilung der TV-Gelder", sagte der 64-Jährige: "Ich frage mich, wo das hinführen soll? Das von Rummenigge gerügte Fan-Bündnis "Unser Fußball" hatte die Kritik daraufhin entschieden zurückgewiesen.

Fans, nicht nur Ultras, fordern jedoch eine aus ihrer Sicht gerechtere Verteilung der Fernseheinnahmen im Profifußball. Bei "ProFans" sind viele Ultras organisiert, das Bündnis gehört aber nicht der AG Fankulturen an, wo sich Fanvertreter regelmäßig mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) und der Deutschen Fußball-Liga (DFL) austauschen.

Ultras lehnen Geisterspiele ab - Hoeneß sieht finanzielle Notwendigkeit

Hoeneß bewertete es zudem als bezeichnend, dass viele Ultras nach wie vor Spiele ohne Stadionzuschauer ablehnen. "Damit haben sie für mich bewiesen, dass es ihnen gar nicht so sehr um den Verein geht, sondern um sich selbst und sich auch selbst darzustellen", befand der langjährige Bayern-Boss und verwies auf die finanzielle Notwendigkeit dieser sogenannten Geisterspiele für einige Klubs.

Ultras hätten Geisterspiele zwar abgelehnt, sagte Zelt, betonte aber auch: "Aber sie haben auch nichts unternommen, um sie zu torpedieren oder zu sabotieren."