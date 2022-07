Kritik an Spiel gegen Katar-Club: Was sich Fans vom FCA wünschen

Denis Komor ist enttäuscht vom FC Augsburg. Eigentlich ist der 27-Jährige schon seit vielen Jahren Fan des Fußballvereins - seit drei Jahren engagiert er sich sogar in der Fanvereinigung Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V.. Momentan ist seine Leidenschaft für den FCA allerdings getrübt. Mehr noch: Er fühlt sich von seinem Verein "verarscht".

Fans befürchten Sportswashing für katarischen Verein

Grund für den Unmut: Der FCA trägt am kommenden Sonntag ein Testspiel gegen den Fußball-Club Al-Duhail SC aus. Der Verein kommt aus Katar, dem Austragungsland der WM 2022, das unter anderem wegen Menschenrechtsverletzungen und Ausbeutung von Migranten in der Kritik steht. Die Fan-Vereinigungen Legio Augusta, Augusta Unida und der Ulrich-Biesinger-Tribüne e.V. haben den Umgang des FCA mit diesem Testspiel öffentlich kritisiert. Sie fürchten, Katar könnte durch das Testspiel "Sportswashing" betreiben - also das Spiel nutzen, um das eigene Image aufzubessern.

"Tag der Vielfalt" nur eine Woche nach dem Spiel

Denis Komor wirft den Verantwortlichen des Vereins vor, sie hätten sich nicht damit auseinandergesetzt, "wofür der katarische Verein steht und was für eine Tragweite auch Freundschaftsspiele und die Auswahl der Gegner haben". Was den Fans aber besonders bitter aufstößt: Das Testspiel findet nur knapp eine Woche vor dem "Tag der Vielfalt" statt - einer Veranstaltung, bei der der Verein seine Offenheit und Toleranz feiern will. "Der FCA wird vermutlich PR-Aktionen machen, wie das Stadion mit Regenbogenfarben zu beleuchten. Aber eine Woche davor beim Testspielgegner wird es kein Thema sein. Das widerspricht für mich den Werten des FC."

FC Augsburg will sich nicht weiter äußern

Der FCA selbst war auch nach mehreren Nachfragen nicht bereit, sein Vorgehen genauer zu erklären. Es bleibt bei der Aussage eines Sprechers gegenüber der Augsburger Allgemeinen: "Wir wissen um die Sensibilität dieses Themas und werden in Zukunft damit auch noch sensibler umgehen." Denis Komor findet, dass die dünne Erklärung des Vereins nicht ausreicht.

Fans: FC Augsburg sollte ehrlich zu seinen Werten stehen

Er wünscht sich von den Verantwortlichen des FC Augsburg mehr als nur Worte. Eine Absage des Testspiels müsste es seiner Meinung nach dabei nicht geben. Stattdessen könnte der Verein das Testspiel auch als Plattform nutzen, um auf Missstände aufmerksam zu machen. Wichtig ist Komor dabei aber: "Es muss ehrlich sein, es darf nicht so rüberkommen, als würde der FCA das einfach tun müssen und jetzt irgendwie sein Image aufzupolieren."