Kritik an Boatengs Partyplänen nach Dortmund-Spiel

Kovac: "Kein Drama draus machen!"

Trainer Niko Kovac sagte auf der Pressekonferenz am Donnerstag, dass er eine solche Party "persönlich auch nicht angesetzt hätte." Der Kroate schränkte jedoch ein: "Es gibt eine Agentur, die das alles organisiert. Es kann jeder selbst entscheiden, was er in seiner Freizeit macht, auch ein Bundesligaspieler. Es ist seine Sache. Wir dürfen kein Drama daraus machen, ich finde das nicht in Ordnung."