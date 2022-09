Kritik an Bayerns Kimmich: "Was willst Du eigentlich spielen?"

Babbel-Kritik an Joshua Kimmich

Von "Galligkeit" bis "Quäntchen Glück" fehlt bei den Bayern derzeit vieles. "Die Nuancen, den Gegner ernst zu nehmen", nannte es Babbel. Das Kernproblem der Bayern aus Babbels Sicht aber: Die Spieler setzen nicht um, was auf ihren Positionen gefordert ist. Exemplarisch pickte sich Babbel Joshua Kimmich heraus - mit deutlichen Worten.

"Da muss man mal fragen: Joshua, was willst Du eigentlich spielen? Er turnt zu viel herum", kritisierte Babbel. Kimmich, eigentlich klassischer Sechser und in dieser Rolle beim FC Bayern und in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zur Weltklasse gereift, ist derzeit weit von seiner Topform entfernt.

"Kimmich fällt bei jeder kleinen Berührung hin"

"Bei jeder kleinen Berührung fällt er hin. Er muss wieder konzentrierter werden, disziplinierter werden", empfahl Babbel. Und: Er solle sich wieder auf seine Stärken konzentrieren: die Sechser-Position als Abräumer vor der Viererkette und mit viel Körpereinsatz klare Signale an den Gegner senden. Gegen den FC Augsburg waren es vor allem die Schwaben, die den Bayern in Sachen Härte einen Schritt voraus waren.

"Er will der Spielgestalter sein", sagte Babbel weiter zu Kimmich: "Auf dieser Position sind aber andere Tugenden gefragt." Wie bei Kimmich müsse man alle Spieler auf diesbezüglich auf den Prüfstand stellen: "Du kannst jede Position durchgehen: Was ist gefragt, was ist gefordert."

Wird Kimmich zum Nagelsmann-Problem?

"Joshua ist ein Schlüsselspieler, ein Keyspieler. Es muss spielen, was der Trainer vorgibt." Babbel schätzt Kimmich als zentralen Bayernspieler. Allerdings sieht er auch ein Risiko durch dessen aktuell etwas freigeistige Spielweise.

"Die Mannschaft merkt das auch. Wenn Spieler machen können, was sie wollen, wird das von anderen Spielern nicht mit Wohlwollen aufgenommen", sagte Babbel. Seine Empfehlung an Nagelsmann: "Klare Entscheidungen treffen. Da darf ich auch auf Namen nicht Rücksicht nehmen."