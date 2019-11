Kristoffersen gewinnt Slalom-Auftakt, Straßer wird Achter

Linus Straßer bescherte den deutschen Ski-Rennläufern mit einem wahren Husarenritt die erste Top-Ten-Platzierung der Saison: Der 27-jährige Münchner fuhr beim Sieg des Norwegers Henrik Kristoffersen mit zweitbester Laufzeit im Finale auf den starken achten Rang.

"Bis Mitte Steilhang war es ein richtig geiler Lauf", sagte Straßer anschließend über seine Finalfahrt bei starkem Schneefall, mit der er noch 15 Plätze gut machte. "Unten habe ich leider ein paar km/h liegen lassen." Dennoch war er "auf jeden Fall zufrieden".

Kein Wunder: Besser war Straßer in einem Spezialslalom nur ein einziges Mal - als Fünfter in Schladming im Januar 2015. Straßer (0,89 Sekunden zurück), der mit der hohen Startnummer 47 in das Flutlichtrennen gegangen war, holte als einziger deutscher Starter Weltcup-Punkte. Die anderen fünf Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) um den früheren WM-Zweiten Fritz Dopfer hatten das Finale der Top 30 klar verpasst.

Kristoffersen übernahm im Winterwunderland nördlich des Polarkreises das Zepter des zurückgetretenen Dominators Marcel Hirscher. Im ersten Slalom seit dem Karriereende des Österreichers (und von Felix Neureuther) holte der 25-Jährige seinen 19. Weltcup-Sieg. Platz zwei ging an den Franzosen Clement Noel (+0,09) vor Daniel Yule (Schweiz/+0,18).