Krisenduell gegen Halle: Fünftes 1860-Spiel in Folge ohne Sieg

In einer umkämpften Partie ohne viele Torchancen trennten sich Halle und 1860 München mit 0:0. Für die Löwen ist es das fünfte Spiel in Folge ohne Sieg. Günther Gorenzel konnte in seinen vier Partien als Interimstrainer damit nur zwei Punkte holen.

Kaum Chancen gegen zweitschlechteste Defensive der Liga

Die Löwen hatten von Anfang an Probleme in das Spiel zu kommen und wirkten unsicher. "Wir nehmen uns viel vor und haben dann den ein oder anderen Fehler in der Abwehr. Und die Mannschaft braucht dann einfach 15 bis 20 Minuten um sich zu fangen", erklärte Interimstrainer Gorenzel nach dem Spiel. Die erste bessere Chance hatte der Hallesche FC in der 22. Minute. Erich Berko brachte aber keinen Druck hinter seinen Kopfball. Die Löwen meldeten sich dann in der 33. Minute im Spiel an. Marcel Bär lief nach einem Abwehrfehler des Halleschen FC alleine auf Torhüter Felix Gebhardt zu, scheiterte aber am gut reagierenden Keeper. Weitere große Chancen konnte sich 1860 gegen die zweitschlechteste Defensive der Liga aber nicht erarbeiten.

Verlaat: "Am Ende hilft es keinem weiter"

Der Hallesche FC, der erstmals seit dem 19. Spieltag die Abstiegsplätze hätte verlassen können, hielt den Bemühungen von 1860 gut stand. Nach ungefähr einer Stunde musste die Partie dann unterbrochen werden, weil aus dem Gästeblock der Münchener Pyrotechnik auf den Rasen flog. Auch nach der Unterbrechung gab es kaum nennenswerte Torchancen. Kurz vor Ende lag der Ball dann doch im Münchener Tor. Tom Zimmerscheid vom Halleschen FC stand beim Treffer aber im Abseits - Glück für 1860. So blieb es beim 0:0, das Sechzig-Verteidiger Jesper Verlaat auch positiv sah: "Wir haben seit langem mal wieder zu null gespielt, was positiv ist. Aber am Ende hilft es keinem weiter."

Gorenzel nennt noch keinen Trainernamen

Beim nächsten Spiel von 1860 München wird Günther Gorenzel dann voraussichtlich nicht mehr auf der Bank sitzen. Den Namen eines neuen Trainers präsentierte der Geschäftsführer Sport und Interimstrainer nach dem Spiel aber noch nicht. "Ich hab wieder einen Vorschlag gemacht und gehe davon aus, dass das jetzt in die Wege geleitet wird", sagte er nach Abpfiff. "Mein Ziel ist es, dass wir nächste Woche mit einem neuen Trainer in die Woche gehen."