Kriselnde Münchner verstärken sich - Straubing schlägt Köln

Als Verstärkung kommt der kanadische Verteidiger Andrew O'Brien von JYP Jyväskylä aus Finnland. Der 29-Jährige stand bereits bei vier NHL-Organisationen (Anaheim Ducks, Dallas Stars, Nashville Predators und Calgary Flames) unter Vertrag, hat in seiner Laufbahn aber noch keine Partie in der besten Eishockey-Liga der Welt absolviert. Über Stationen in Norwegen, Lettland, Schweden und zuletzt Finnland landete er in München.

O'Brien wird künftig mit der Rückennummer fünf auflaufen. "Wir haben ständig den Markt beobachtet und nun mit Andrew jemanden gefunden, der uns aufgrund seiner Physis und läuferischen Stärke sicherlich weiterhelfen wird", sagte Sportdirektor Christian Winkler.

EHC nach Niederlage gegen Iserlohn Roosters weiter in der Krise

Mit dem 3:4 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0) nach Penaltyschießen gegen die Iserlohn Roosters setzte sich die Krise des Topclubs fort. Ein 0:3 machten die Münchner zwar wett, konnten den Sieg aber nicht holen. Im Dezember gewann der EHC nur zwei seiner elf DEL-Spiele.

Straubing schlägt Kölner Haie

Im torreichsten Spiel zum Jahresabschluss der DEL unterlagen die Kölner Haie bei den Straubing Tigers mit 4:8 (2:3, 2:2, 0:3). Auch ein Dreierpack von Jonathan Matsumoto konnte die nächste Niederlage der Haie gegen die Niederbayern nicht verhindern. Schon die beiden ersten Duelle der Saison mit Straubing hatten die Kölner verloren.