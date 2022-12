Krise im deutschen Fußball? Baum: "Mir wird Angst und Bange"

Fürth-Geschäftsführer Schwiewagner sieht Verantwortung beim DFB

Anders sieht das Holger Schwiewagner, Geschäftsführer der SpVgg Greuther Fürth. "Fußball ist ein Spiel und es geht um den Spaß. Den sollten wir vermitteln. Wenn die Jungs Spaß auf dem Platz haben, schlägt sich das auch in den Ergebnissen nieder", so Schwiewagner, der die großen Talente im deutschen Fußball vermisst: "Ich hatte zuletzt den Eindruck, dass mehr die Mannschaft im Vordergrund stand und weniger das Können des Einzelnen. Das unterscheidet uns sehr stark von den erfolgreichen Nationen im Fußball."

Schwiewagner sieht die Verantwortung für die Krise in der Nachwuchsarbeit vor allen Dingen beim DFB. "Ausbildung ist ein großes Thema, aber nicht erst seit der WM. Bierhoff hat versucht, viele Dinge anzustoßen. Doch davon ist noch nicht so viel an der Basis angekommen. Da ist in erster Linie der DFB gefordert."

Kritik an Trainerausbildung des DFB

Dieses Defizit läge vor allen Dingen in der Trainerausbildung, die der DFB übernimmt: "Der DFB muss sich fragen, ist diese Ausbildung noch die richtige? Werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt?", sagte Schwiewagner und bekommt von Harald Lange, Professor am Institut für Sportwissenschaft der Universität Würzburg, recht: "Wir haben in Deutschland eine ganz ausgeprägte Tradition im Trainerwesen und in der Nachwuchsförderung - und zwar in allen Olympischen Sportarten und darüber hinaus. An der Trainerakademie in Köln haben wir eine systematische, innovative Trainerausbildung, die über die Sportartengrenzen ausgelegt ist. Da machen alle mit - bis auf den Fußball", so Lange