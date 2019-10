"Kreuzer trifft ..." - Start der neuen Staffel mit Georg Hackl

Erste neue Folge mit Georg Hackl

Zum Auftakt am Sonntag, 13. Oktober 2019, ist Marianne Kreuzer zu Besuch beim dreimaligen Rodel-Olympiasieger Georg Hackl im Berchtesgadener Land. Im Sessellift fahren sie hinauf zum Gipfel des Hirschecks auf knapp 1.400 Metern Höhe. Dort erzählt "Schorsch" Hackl, warum Tracht und Tradition so wichtig sind in seinem Leben. Ein weiterer Lieblingsort des zehnmaligen Weltmeisters ist sein "Wohnzimmer": die Bob- und Rodelbahn am Königssee. Als kleiner Bub lernte er dort das Rodeln – der Start einer einmaligen Karriere. Bei einer idyllischen Bootsfahrt über den Königssee erlebt Marianne Kreuzer einen sehr nachdenklichen Georg Hackl. Der heute 53-Jährige spricht über seinen viel zu früh verstorbenen Vater und hofft, dass dieser mächtig stolz sein würde auf seinen "Buam".